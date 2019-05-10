Две молодые особы не отдавали себе отчета, когда решили запечатлеться на фоне морских пейзажей. Но мощная волна изменила планы туристок, отбросив их к берегу. Со слов автора видеоролика, девушкам повезло и они получили легкие травмы. Плюс ко всему они потеряли видеокамеру и получили штраф за незаконно припаркованную возле пляжа машину, передает Day.Az.

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