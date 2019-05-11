Во дворе американца два огромных медведя устроили битву за самку. Хищники дрались около минуты, а затем разбежались, оставив на земле клочья шерсти и следы крови, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Свидетель драки смог снять схватку на видео. На кадрах запечатлено, что два медведя, не обращая на человека никакого внимания, стоят на задних лапах, рычат и кусают друг друга. Постепенно косолапые подобрались слишком близко к крыльцу, и мужчина ретировался в дом. РИА Новости сообщает, что американец был очень удивлен появлению огромных зверей прямо возле дома.

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