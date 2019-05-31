Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов филиппинского острова Минданао, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки были зафиксированы в 10.12 по времени UTC в 131 километре к юго-востоку от города Давао. Очаг залегал на глубине 80 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.