https://news.day.az/world/1126594.html В России лошадь врезалась в зрителей на праздновании сабантуя - ВИДЕО
В России лошадь врезалась в зрителей на праздновании сабантуя - ВИДЕО
В Башкирии на праздновании сабантуя лошадь со всадником свернула с выделенного пути и врезалась в группу стоящих зрителей.
Об инциденте, произошедшем в Бакалинском районе, сообщает ГТРК "Башкортостан", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Лошадь сбила с ног нескольких человек, потеряла всадника и опрокинула пустую детскую коляску - мать вовремя среагировала и подхватила ребенка.
Бригада медиков, дежурившая на празднике, оказала необходимую помощь на месте. Сбитые зрители отделались синяками, и госпитализация никому не потребовалась.
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