В Башкирии на праздновании сабантуя лошадь со всадником свернула с выделенного пути и врезалась в группу стоящих зрителей.

Об инциденте, произошедшем в Бакалинском районе, сообщает ГТРК "Башкортостан", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Лошадь сбила с ног нескольких человек, потеряла всадника и опрокинула пустую детскую коляску - мать вовремя среагировала и подхватила ребенка.

Бригада медиков, дежурившая на празднике, оказала необходимую помощь на месте. Сбитые зрители отделались синяками, и госпитализация никому не потребовалась.

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