Дикие звери, живущие неподалёку от людей, становятся всё смелее и наглее, и в этом на собственном опыте убедились жители Колорадо (США).

Медведь не только подошёл к их дому, он ещё и с любопытством заглядывал в окна, а после даже попытался открыть лапой дверь. Выяснилось, что однажды мишка украл из этого дома сумку с едой, вот он и вернулся за добавкой, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Представители департамента дикой природы назвали появившиеся в интернете кадры очень поучительными. Всем местным жителям стоит помнить о присутствии медведей и не забывать запирать окна и двери - уверены сотрудники департамента.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!