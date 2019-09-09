Российский боец MMA Александр Емельяненко поделился с журналистом РЕН ТВ своими эмоциями от титульного поединка на UFC 242 между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Напомним, боец из Дагестана одержал победу над американцем, он удушил соперника в третьем раунде, защитив чемпионский пояс в легком весе.

"Хабиб - красавец! Самые благоприятные впечатления, когда весь находишься в напряжении, а потом чувство радости и гордости за бойца, за которого переживал. Я знал, что Хабиб победит. Он использовал все свои сильные стороны - переводил в партер и там пытался измотать соперника. Небольшая ошибка была, он хорош как борец, но надо полегче на ногах двигаться", - сказал Емельяненко, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Напомним, турнир проходил 7 сентября в Абу-Даби. Теперь на счету россиянина 28 побед и ни одного поражения, для Дастина Порье этот проигрыш стал шестым при 25 победах. На конференции американец не сдержал эмоций и слез. Он признался, что был уверен в своей победе и очень хотел сделать то, что до него еще никому не удавалось.

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