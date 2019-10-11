Норвежский нобелевский комитет назовет в пятницу в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2019 год, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 2018 году награду получили хирург Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитница из Ирака, бывшая наложница террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ) Надя Мурад "за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов и за то, что они мужественно боролись с военными преступлениями и добивались справедливости для их жертв".

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля ученого, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

В последние годы формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко, из-за чего решения комитета нередко критикуют. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.

Подбор кандидатов

В этом году на премию мира претендуют 219 человек и 85 организаций. Как и в предыдущие годы, в 2019 году выдвигать кандидатов на премию можно было лишь до 31 января. После истечения этого срока право номинирования сохраняют за собой только члены комитета, которые могут воспользоваться им во время своей первой встречи, как правило, проходящей в феврале.

По сложившейся традиции, полный список кандидатов держится в строгом секрете. Лишь по истечении 50-летнего срока после присуждения наград Нобелевский фонд считает возможным обнародовать документы, которые легли в основу принятого решения. Несмотря на это, каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов неизбежно попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Среди них бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов, университетские профессора, специализирующиеся на истории, философии, юриспруденции или теологии.

Нобелевские фавориты

Глава норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль, который каждый год составляет список возможных претендентов, считает весьма вероятным, что в этом году награда будет присуждена молодежным активисткам Ильвад Эльман из Сомали и Хаджер Шариф из Ливии, а также активисту из Гонконга Натану Лау. Далее в его прогнозе следуют международная организация "Репортеры без границ", Кампания по борьбе за контролируемую торговлю оружием (Control Arms Coalition), Международный комитет спасения (IRC) и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

По информации из открытых источников, на премию мира в этом году были выдвинуты несколько старых фаворитов. Четвертый год подряд в числе кандидатов будет находиться президент США Дональд Трамп, его выдвинул премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Шведская 16-летняя активистка Грета Тунберг, которая с сентября прошлого года объявила себя лидером общемирового движения подростков "школьная забастовка за климат", номинирована на Нобелевскую премию мира двумя шведскими и двумя норвежскими политиками.

Несколько лет на высокую награду предлагается Арктический совет - межправительственный форум высокого уровня, членами которого являются восемь государств полярного региона, включая Россию. На премию 2019 года уже не первый год претендуют экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, которому премию мира присуждали уже дважды - в 1954 и 1981 годах.

Букмекерские интернет-сайты принимают ставки на имена лауреатов. В верхних строчках списка - Грета Тунберг, Абий Ахмед, вождь амазонских индейцев каяпо Раони Метуктире и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Осло, а не Стокгольм

Нобелевская неделя стартовала 7 октября. Уже стали известны имена лауреатов премий по физике, химии, медицине, литературе. Согласно последней воле Нобеля, премия мира, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присваивается не в Стокгольме, а в Осло. Ученый написал, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. По традиции членами комитета в основном становятся отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.

За последние годы председатель Норвежского нобелевского комитета сменился уже дважды. В марте 2015 этот пост покинул действующий генсек Совета Европы и норвежский экс-премьер Турбьёрн Ягланд, который, впрочем, остается членом комитета. Карин Сисилле (Каси) Кулльман Фиве, объявлявшая имена лауреатов премии в 2015 и 2016 годах, скончалась от рака в феврале 2017 года. После этого должность председателя комитета перешла к Берит Райсс- Андерсен, которая в прошлом была видным деятелем социал-демократической Рабочей партии Норвегии и занимала пост замминистра юстиции (1996-1997) в правительстве Ягланда.

Цифры и факты

Нобелевская премия мира вручалась 99 раз, ее получили 133 лауреата. Несмотря на то, что впервые она была присуждена в 1901 году, бывали годы, когда победитель в этой номинации не объявлялся (последний раз - в 1972). Причинами были Первая и Вторая мировые войны, противоречия между членами комитета и "отсутствие достойных кандидатов".

Размер денежной составляющей награды в 2019 году доставит 9 млн крон ($909 тыс.по текущему курсу). Лауреаты премии мира, как правило, жертвуют полученные деньги на благотворительность.

Вручения премии состоится в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. Церемония, на которой будут присутствовать члены правительства и норвежской королевской семьи, будет проходить в столичной ратуше на берегу Осло-фьорда.

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