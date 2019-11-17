Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев прокомментировал смерть политика Никиты Исаева.

Об этом сообщает телеканал 360, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, смерть в 41 год - "это чудовищно безвременно". Хорошев отметил, что необходимо обращать внимание кратковременные приступы, так как если начать пропускать подобные признаки в 25-35 лет, то последствия могут быть очень вескими.

Кардиолог добавил, что при нарушении ритма сердца необходимо обращаться в медучреждение.

"Когда он просыпается иногда ночью от такого неблагополучия. Сразу же нужно ехать обращаться в ближайшие больницы, вплоть до фельдшерско-акушерского пункта, и настаивать - не просто просить, а категорически настаивать - на том, чтобы его направили на обследования", - сказал он.

Так, при своевременном решении проблемы, можно прожить не 41, а 82 года и даже больше, заключил Хорошев.