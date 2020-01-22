https://news.day.az/world/1195977.html В США намерены ограничить въезд для жителей 7 стран - СПИСОК
В США намерены ограничить въезд для жителей 7 стран - СПИСОК
Администрация США планирует внести семь стран, включая Беларусь и Кыргызстан, в список стран, для граждан которых ограничат въезд в Соединенные Штаты.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, планируется ввести рестрикции в отношении Беларуси, Кыргызстана, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Отмечается, тем не менее, что этот список пока не утвержден.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию подтвердил, что планируется расширить перечень стран, для граждан которых въезд в США ограничен. Однако он не уточнил, о каких странах идет речь.
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