Американские нефтяные компании приостанавливают добычу
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Об этом информирует газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
По словам президента компании Джима Уилкеса, Texland обратилась к Вашингтону с просьбой о займе для возможности дать зарплату 73 сотрудникам.
Кроме того, в апреле и мае компания Continental Resources намерена сократить добычу нефти на 30%.
По данным газеты, Parsley Energy остановила работу на 150 скважинах. В компании отметили, что их разработка потеряла рентабельность.
В марте крупнейшие нефтяные компании, в том числе Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, заявили, что они снижают расходы на сумму около 50 млрд долларов США.
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