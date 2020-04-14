Американские нефтяные компании приостанавливают добычу

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.

Об этом информирует газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По словам президента компании Джима Уилкеса, Texland обратилась к Вашингтону с просьбой о займе для возможности дать зарплату 73 сотрудникам.

Кроме того, в апреле и мае компания Continental Resources намерена сократить добычу нефти на 30%.

По данным газеты, Parsley Energy остановила работу на 150 скважинах. В компании отметили, что их разработка потеряла рентабельность.

В марте крупнейшие нефтяные компании, в том числе Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, заявили, что они снижают расходы на сумму около 50 млрд долларов США.