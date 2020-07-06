В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 160 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 160 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 11 731. За последние сутки в Иране выявлено 2 613 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 243 051. Вылечились 204 083 человека.

В настоящее время состояние 3 201 пациента с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.