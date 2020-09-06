Более 1,6 млн жителей Японии получили указание к эвакуации из-за тайфуна "Хайшэнь"

Указания к эвакуации получили по крайней мере 1 млн 670 тыс. человек в префектурах Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита, Миядзаки и Кагосима, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В то же время еще более 5,6 млн человек в десяти префектурах южной и юго-западной части Японии получили рекомендации к эвакуации из-за приближающегося тайфуна. Национальное метеорологическое управление Японии предупреждает о возможности выпадения 600 мм осадков за сутки. В некоторых районах скорость ветра достигает отметки в 50 м/с.

Из-за приближающегося тайфуна в воскресенье были отменены свыше 550 внутренних авиарейсов, связывающих юг и юго-запад страны с остальными регионами Японии. Железнодорожный оператор JR West в свою очередь принял решение приостановить с 7 сентября движение скоростных поездов на западе и юго-западе страны, а также сократить количество рейсов между центральной и западной частями Японии из-за непогоды. На Окинаве из-за разрыва линий электропередачи без электроснабжения остались свыше 1,3 тыс. домов.

В настоящее время "Хайшэнь" движется по Тихому океану в сторону самой южной японской префектуры Окинава со скоростью 20 км/ч. Скорость порывов ветра в эпицентре достигает 75 м/с. Ожидается, что "Хайшэнь" достигнет южного региона Японии в ночь с воскресенья на понедельник.

Меры правительства

Премьер-министр Синдзо Абэ в воскресенье провел экстренное заседание правительства, на котором отдал распоряжение сделать все необходимое для защиты местного населения. Глава правительства признал, что существует реальная угроза затопления масштабных территорий на юге и юго-западе страны из-за разлива рек и распорядился активизировать эвакуацию местного населения.

При канцелярии премьер-министра Японии действуют специально созданный кризисный штаб, координирующий деятельность соответствующих министерств и ведомств, вовлеченных в работу по предотвращению ущерба от приближающегося тайфуна.

Власти 11 префектур на юге и юго-западе страны уже произвели сброс воды на 73 дамбах, опасаясь наводнений из-за рекордных ливневых дождей. Юго-западная часть Японии только что перенесла удар тайфуна "Майсак". Он вызвал масштабные перебои в подаче электроэнергии в регионе, пострадали более 20 человек.