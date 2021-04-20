https://news.day.az/world/1335721.html В Армении военнослужащий покончил с собой
В Армении военнослужащий покончил с собой
Тело военнослужащего нашли в одной из воинских частей на юге Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает во вторник пресс-служба министерства обороны Армении.
Отмечается, что около 11:00 было обнаружено тело солдата срочной службы Нарека Севаковича Хачатряна в повешенном состоянии. Он был призвал областным военным комиссариатом Арагацотнской области. Ведется следствие.
Отметим, что военнослужащий был призван в армию в этом году.
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