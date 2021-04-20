В Армении военнослужащий покончил с собой

Тело военнослужащего нашли в одной из воинских частей на юге Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает во вторник пресс-служба министерства обороны Армении.

Отмечается, что около 11:00 было обнаружено тело солдата срочной службы Нарека Севаковича Хачатряна в повешенном состоянии. Он был призвал областным военным комиссариатом Арагацотнской области. Ведется следствие.

Отметим, что военнослужащий был призван в армию в этом году.