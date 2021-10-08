Серж Саргсян проиграл $100 млн. в казино в Баден-Бадене?

Генеральная прокуратура Армении получила сообщение о преступлении, которое связано с поездкой третьего президента Сержа Саргсяна в Баден-Баден.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, cообщение направлено на рассмотрение в Специальную следственную службу.

"Сообщение отправлено нами в Специальную следственную службу с поручением подготовить материалы в соответствии с порядком, установленным статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что до получения этого сообщения прокуратура отправила в уголовную полицию публикации в СМИ о поездках Сержа Саргсяна - для проверки и и дачи хода делу в зависимости от ее результатов.

Ответа по этим материалам из полиции до сих пор не поступило, посему прокуратура потребовала от уголовной полиции отправить в ССС и данные публикации для их рассмотрения вместе с подготавливаемыми материалами.

Напомним, что на заседании парламента 25 августа депутат от "Гражданского договора" Хачатур Сукиасян, обратившись к коррупционным явлениям при прежних властях, упомянул также имя третьего президента Сержа Саргсяна, заявив, что он проиграл 100 млн долларов в казино Баден-Бадена.

"Всем вам известно, что третий президент проиграл больше 100 млн долларов в том же Баден-Бадене", - сказал Сукиасян.

Позднее Саргсян обратился в суд и он принял производство иск против Хачатура Сукиасяна.

До внеочередных выборов 2021 года Серж Саргсян, однако, не опроверг факт посещения им Баден-Бадена.