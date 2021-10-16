Байден рассказал о самочувствии Клинтона

Бывший президент США Билл Клинтон чувствует себя нормально, несмотря на госпитализацию. Об этом сообщил в пятницу нынешний глава американской администрации Джо Байден, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Знаю, что вы спрашиваете про президента Клинтона. Я созванивался. Кажется, он, дай бог, чувствует себя хорошо", - сказал он, завершая выступление в штате Коннектикут. Байден не стал уточнять, с кем именно он связывался по поводу госпитализации Клинтона. "Когда я с ним переговорю, я вам всем сообщу", - пообещал глава Белого дома.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден побеседовал по телефону с Биллом Клинтоном, пожелав ему скорейшего выздоровления.

"Сегодня днем президент Байден говорил по телефону с [бывшим] президентом Клинтоном. <...> [Они] с нетерпением ждут новой встречи друг с другом в скором времени. Президент Байден пожелал президенту Клинтону скорейшего выздоровления", - приводит слова Жан-Пьер пресс-пул Белого дома.

42-й президент США (1993-2001) Клинтон был госпитализирован в штате Калифорния во вторник, однако информация об этом стала достоянием гласности только в четверг. Согласно данным телекомпании CNN, у бывшего руководителя администрации США возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему, но была рано обнаружена. По свидетельству лечащих врачей, прописанные Клинтону антибиотики помогли, он вскоре может быть выписан.

Калифорнийские медики отметили, что постоянно находятся на связи с кардиологом и остальной командой врачей Клинтона в Нью-Йорке, бывший американский лидер ранее перенес операцию на сердце. Согласно сведениям CNN, 75-летний экс-президент помещен в отделение реанимации, однако это было сделано только для того, чтобы обеспечить его безопасность и личную неприкосновенность.