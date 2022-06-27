Страны G7 запускают новое партнерство

Соединенные Штаты вместе с партнерами по Группе семи (G7) запускают новое партнерство, направленное на развитие глобальной инфраструктуры, в рамках которого Вашингтон рассчитывает в течение следующих пяти лет мобилизовать на эти цели до $200 млрд, а вместе со странами "семерки" - до $600 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье документе Белого дома.

Как подчеркивал ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, проект призван стать альтернативой китайской экономической инициативе "Один пояс - один путь". В документе отмечается, что партнерство будет направлено на развитие "качественной, устойчивой инфраструктуры", которая в том числе позволит "укрепить и диверсифицировать цепочки поставок". В распространенном отдельно меморандуме американского президента утверждается также, что цель плана - "предложить странам с низким и средним уровнем дохода всеобъемлющий, прозрачный, основанный на ценностях вариант финансирования развития инфраструктуры".

"Сегодня президент Байден объявит, что США намерены мобилизовать $200 млрд в рамках партнерства по глобальной инфраструктуре в течение следующих пяти лет за счет грантов, федерального финансирования и привлечения инвестиций частного сектора. Вместе с партнерами по G7 мы нацелены на то, чтобы мобилизовать $600 млрд к 2027 году на инвестиции в глобальную инфраструктуру", - говорится в документе. "И это только начало. Соединенные Штаты и партнеры по G7 будут стремиться мобилизовать дополнительный капитал с привлечением других разделяющих наши взгляды партнеров, многосторонних банков развития, финансовых институтов развития, суверенных инвестиционных фондов и других участников", - отмечается в заявлении.