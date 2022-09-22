Более 60% компаний в ФРГ ощущают рост цен на энергию

Почти две трети средних и малых предприятий в ФРГ - 62% - ощущают рост цен на электроэнергию, около 53% при этом в состоянии покрывать дополнительные расходы в долгосрочной перспективе. Таковы результаты опроса, который провела германская государственная банковская группа KfW среди 2 600 фирм, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным в четверг данным, 13% компаний не замечают увеличения стоимости электроэнергии вообще, другие 13% указали, что рост цен в энергетической отрасли представляет для них серьезный вызов. В 21% случаев предприятия указывали, что пока не знают, какое воздействие на них окажет ситуация в ближайшем будущем.

Рост цен на электроэнергию беспокоит не только бизнес. Согласно исследованию института INSA, более половины жителей ФРГ - 59% - опасаются, что предстоящей зимой не смогут расплатиться за электроэнергию или газ. Число участников исследования не приводится.