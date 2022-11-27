Эта страна может стать следующей ядерной державой

Ракетные испытания со стороны Северной Кореи могут побудить Южную Корею начать работы по созданию ядерного оружия. Как передает Day.Az, такое мнение выразил автор американского военного портала 19FortyFive.

Обозреватель Роберт Келли считает, что у Сеула есть два ключевых аргумента для развития ядерной программы. Во-первых, снижение доверия к США после появления у КНДР баллистических ракет, которые способны достичь американского побережья.

Во-вторых, Южная Корея, продолжая противостоять Пхеньяну, стремится сохранить отношения с Китаем, с которым конкурирует Вашингтон.

По мнению Келли, ядерный статус позволит Южной Корее "компенсировать разногласия". При этом останется непредсказуемой реакция других крупных азиатских государств, а именно Китая и Японии.

Кроме того, автор напомнил, что часто появление атомного оружие у одной страны провоцирует другую на его создание, как это было в ситуации с Пакистаном и Индией.