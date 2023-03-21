Медицинский совет Британии вызвал недовольство врачей инвестициями в фастфуд

Генеральный медицинский совет (GMC) Британии инвестировал пожертвования врачей на сумму почти 870 тыс. фунтов в компании быстрого питания и сахаросодержащих безалкогольных напитков. Это вызвало недовольство врачей, так как подобные инвестиции могут обернуться повышением нагрузки на систему здравоохранения, сообщает BMJ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Генеральный медицинский совет взимает с британских врачей 161 фунт стерлингов в качестве единовременного регистрационного взноса, а затем 420 фунтов стерлингов ежегодно. Как выяснили медики, этот орган инвестировал около 870 тыс. фунтов стерлингов в компании по производству продуктов питания или безалкогольных напитков: Nestlé, McDonald's, Starbucks, Pepsico, Coca-Cola и Unilever.

"GMC финансируется врачами в Великобритании. Они были бы в ужасе, узнав, что их деньги инвестируются в компании быстрого питания, которые являются причиной стольких заболеваний и снижения качества и лет жизни, а также значительно большего давления на систему здравоохранения. Это ничем не отличается от инвестирования в табачные компании", - сказал в комментарии BMJ врач общей практики в Тауэр-Хамлетс и председатель Группы клинического ввода в эксплуатацию в Тауэр-Хамлетс Сэм Эверингтон.

Врач-терапевт из Глазго Маргарет Маккартни добавила: "Практикующие британские врачи не имеют другого выбора, кроме как платить существенные ежегодные взносы в GMC. Организация должна показать, что она разумно использует свои средства, а я в этом не уверена. Мне неясно, почему GMC держит так много денег и почему она решила инвестировать именно так, а не иначе. Врачи должны с полной прозрачностью знать, куда инвестируются их зарплаты и почему".

Инвестиционная политика ежегодно пересматривается Советом GMC, и представитель Совета уже заявил, что они рассматривают возможность публикации инвестиций на своем веб-сайте, чтобы сделать инвестиции прозрачнее.

Компания также инвестировала более 1,2 млн фунтов стерлингов в фармацевтические компании, в том числе Novo Nordisk, AstraZeneca, Merck и Roche и более 1,3 млн фунтов стерлингов в ряд производителей медицинского оборудования, включая Edwards LifeSciences, Thermo Fisher Scientific и Intuitive Medical, создавших роботизированную хирургическую систему да Винчи.