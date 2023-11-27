Хуситы атаковали корабль ВМС США

Две баллистические ракеты были запущены в направлении корабля ВМС США USS Mason с территории Йемена, контролируемой йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США сообщило, что запуск был выполнен после того, как корабль прибыл на помощь захваченному танкеру Central Park.

"Примерно в 01:41 утра 27 ноября из районов Йемена, контролируемых хуситами, были выпущены две баллистические ракеты в направлении местонахождения корабля USS Mason (DDG 87) и судна Central Park, - говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter). - Ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей."

Отмечается, что в момент пуска ракет корабль USS Mason завершал реагирование на сигнал бедствия, поданный танкером. В результате инцидента ни одно из судов не пострадало.

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