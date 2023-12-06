Армения увеличивает обороные расходы

В следующем году Армения будет тратить на армию больше средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на заседании Национального собрания во время обсуждения скорректированного проекта государственного бюджета на 2024 год заявил 6 декабря министр финансов Армении Ваге Ованнисян.

Это, по его словам, на 7% выше расходов на оборону, предусмотренных госбюджетом на 2023 год. "Расходы на оборону составят 5,3% ВВП 2024 года, снизившись на 0,3 процентных пункта в сравнении с 2023 годом", - добавил министр.

Отметим, что увеличение затрат на армию происходит на фоне увеличения ассигнований для перебравшихся в Армению карабахских армян. Также, некоторое время назад, ЦБ Армении обвинил карабахских армян в инфляции.

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