США нанесли новый удар по Йемену

Американские войска нанесли удар по Йемену, целью атаки была противокорабельная ракета мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"27 января, около 03:45 по времени Саны силы CENTCOM нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, направленной в сторону Красного моря и готовой к запуску", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой командования в X (ранее Twitter).

По данным CENTCOM, американские военные посчитали, что цель "представляет непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе".

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. Как ранее заявил Пентагон, с середины ноября прошлого года йеменские мятежники атаковали несколько десятков гражданских судов. США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов в Йемене.

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