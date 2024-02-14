Отряды "Хезболла" атаковали штаб военного округа на севере Израиля

Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболла" нанесли ракетный удар по штабу северного военного округа израильской армии, который расположен в городе Цфат (Сафед) в 20 км от границы с Ливаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении военно-информационной службы "Хезболла", переданном телеканалом Al Manar. В нем сообщается, что при атаке были использованы также беспилотники-камикадзе, об их числе сведений не приводится.

"Наши бойцы провели восемь операций против вражеских сил, в ходе одной из них удар ракетами был нанесен по штабу северного военного округа в городе Сафед, - отмечается в тексте заявления. - В результате прямого попадания в рядах противника есть убитые и раненые".

Со стороны израильского военного командования подтверждений об атаке "Хезболла" пока не последовало, однако радио Kan со ссылкой на службу скорой медпомощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида") передало, что в результате ракетного обстрела в Цфате погиб один солдат и еще семь человек получили ранения. Трое из них в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

По сведениям Al Manar, израильские ВВС в ответ нанесли удары по горной местности Эль-Ляббуна, откуда был произведен запуск ракет, а артиллерия открыла огонь по окрестностям поселков Марвахин и Тейр-Харфа.

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