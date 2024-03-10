На британском флагмане произошел пожар

На флагмане британского Королевского флота авианосце HMS Queen Elizabeth произошел пожар, который удалось потушить, сообщило издание UK Defence Journal, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Пожар на авианосце HMS Queen Elizabeth, который в настоящее время находится в порту Гленмаллан в Шотландии, вспыхнул накануне, сообщений о пострадавших не поступало.

"Пострадавших нет, корабль получил незначительные повреждения от пожара, но все закончено", - сообщил изданию источник на борту авианосца.

Представитель Королевского флота заявил, что "небольшой изолированный пожар на корабле HMS Queen Elizabeth был быстро взят под контроль и потушен".

По имеющимся данным, возгорание возникло в кают-компании авианосца. Причины устанавливаются.

Авианосец HMS Queen Elizabeth, который из-за технических проблем не смог принять участие в натовских учениях Steadfast Defender 24, направляется для ремонта на верфь в городе Росайт в Шотландии.

Он будет заведен в сухой док, где планируется провести замену муфты его гребного вала правого борта.

По пути авианосец зашел в Гленмаллан, где расположены склады ВМФ, для разгрузки боекомплекта.

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