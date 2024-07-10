"Альтернатива для Германии" создаст новую фракцию в ЕП

Германская правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) создаст в Европарламенте (ЕП) фракцию под названием "Европа суверенных наций". Об этом сообщила газета Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в новую фракцию должны войти 28 парламентариев из девяти стран ЕС, половина состава будет представлена депутатами от АдГ. Главой "Европы суверенных наций" должен стать член АдГ Рене Ауст. Официально фракция начнет работу вечером 10 июля, в настоящее время продолжаются переговоры по вопросу распределения должностей заместителей ее председателя.

Как пишет издание, кроме АдГ, в "Европу суверенных наций" войдут также группы депутатов от правых партий других европейских стран, включая французскую партию "Реконкиста" Эрика Земмура, польскую коалицию "Конфедерация свободы и независимости", а также болгарское "Возрождение" и другие движения. Издание отмечает, что некоторые из партий, присоединяющихся к фракции, принадлежат к числу ультраправых.

В конце мая, в преддверии выборов в ЕП все представители АдГ были исключены из фракции "Идентичность и демократия", что стало следствием череды скандалов вокруг политика от АдГ Максимилиана Кра. С тех пор АдГ стала искать возможности сформировать альтернативные альянсы в ЕП.

Таким образом, в Европарламенте нового созыва будут минимум две фракции, представляющие правые консервативные, ультраправые силы, а также евроскептиков. Помимо "Европы суверенных наций", к этому политическому крылу относится недавно созданная при участии венгерского премьер-министра Виктора Орбана фракция "Патриоты Европы". Созданная в 2019 году "Идентичность и демократия" с формированием новых парламентских объединений потеряла значительное число депутатов и более не может претендовать на статус фракции.

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