Турция провела масштабную операцию против ИГИЛ

В Турции проведена масштабная операция против террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, операции проводились в 26 провинциях страны.

В результате операции задержаны 99 подозреваемых.

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