https://news.day.az/world/1679483.html Турция провела масштабную операцию против ИГИЛ
Турция провела масштабную операцию против ИГИЛ
В Турции проведена масштабная операция против террористической организации ИГИЛ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, операции проводились в 26 провинциях страны.
В результате операции задержаны 99 подозреваемых.
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