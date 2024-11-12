Раскрыта роль Маска в кадровых решениях Трампа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск играет ключевую роль в кадровых решениях избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал ABC News.

"По информации многочисленных источников, после выборов миллиардер Илон Маск за несколько дней превратился во влиятельную фигуру в окружении избранного президента Дональда Трампа, внося свой вклад в кадровые решения и играя важную роль в формировании будущей администрации Трампа", - отмечается в материале телеканала.

Кроме того, уточняется, что теперь Маск каждый день видится с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго, и в данный момент он продвигает избранного сенатора от штата Флорида Рика Скотта на пост главы республиканского большинства в Сенате вместо Митча Макконнелла.