Европейская страна предложила переехать в дома за евро

Итальянская деревня Оллолай на острове Сардиния предложила иностранцам переехать в дома за 1 евро. Таким образом поселение пытается справиться с оттоком жителей, говорится на сайте соответствующей программы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Однако предложение доступно не для всех, а только для американцев, недовольных результатами президентских выборов. "Вы устали от глобальной политики? Хотите вести более сбалансированный образ жизни, открывая при этом новые возможности? Самое время начать обустраивать свое европейское убежище в потрясающем раю Сардинии", - говорится в промо-публикации.

Стоимость домов в деревне варьируется от 1 евро до 100 тысяч евро. "Мы не будем называть имя только что избранного президента США, но знаем, что именно из-за него многие американцы хотят покинуть страну", - заявил CNN мэр Франческо Коломбо.