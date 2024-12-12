Убийцу миллионера выдал картофельный оладушек из «Макдоналдса»

Луиджи Манджоне, подозреваемого в расправе над миллионером Брайаном Томпсоном, нашли, когда он ел в "Макдоналдсе". Для этого ему пришлось снять медицинскую маску и показать лицо, пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранним утром 26-летний Манджоне, предположительно стрелявший в главу медицинской страховой компании UnitedHealthcare, зашел в "Макдоналдс" возле шоссе на западе американского штата Пенсильвания. Он заказал картофельный оладушек, сел за стол и достал ноутбук.

Лицо Манджоне скрывала синяя медицинская маска, однако ее пришлось снять, чтобы поесть. Это его и выдало: один из завсегдатаев заведения обратил внимание на сходство мужчины с убийцей миллионера, о котором говорили в новостях.

При задержании у Манджоне нашли поддельные документы, пистолет с глушителем, напечатанные на 3D-принтере, и трехстраничный документ, в котором он объясняет свои действия словами "эти паразиты сами напросились".

Луиджи Манджоне подозревают в нападении на Брайана Томпсона, возглавлявшего одиозную страховую компанию UnitedHealthcare. Неизвестный в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене.