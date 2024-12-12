https://news.day.az/world/1714857.html Пьяный водитель BMW врезался в фонарный столб - ВИДЕО На Невском проспекте в Санкт-Петербурге 12 декабря пьяный 21-летний водитель BMW врезался в фонарный столб. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Пьяный водитель BMW врезался в фонарный столб - ВИДЕО
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге 12 декабря пьяный 21-летний водитель BMW врезался в фонарный столб.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Двигаясь по Невскому проспекту от площади Восстания в сторону улицы Марата, не справился с управлением и совершил наезд на фонарный столб", - уточнили в ведомстве.
В результате пострадал 16-летний пассажир иномарки. Его с тяжелыми травмами госпитализировали.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью". Молодого человека уже задержали.
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