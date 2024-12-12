Пьяный водитель BMW врезался в фонарный столб

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге 12 декабря пьяный 21-летний водитель BMW врезался в фонарный столб.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Двигаясь по Невскому проспекту от площади Восстания в сторону улицы Марата, не справился с управлением и совершил наезд на фонарный столб", - уточнили в ведомстве.

В результате пострадал 16-летний пассажир иномарки. Его с тяжелыми травмами госпитализировали.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью". Молодого человека уже задержали.