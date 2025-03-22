В США продали логотип Twitter

Логотип социальной сети Twitter в виде синей птицы, который располагался на здании штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, продали на аукционе почти за $35 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Associated Press.

"Знак весом 254 килограмма и размерами 3,7 на 2,7 метра был продан за $34 375. Имя покупателя не называется", - говорится в публикации.

Логотип демонтировали, когда основатель SpaceX и Tesla Илон Маск взял на себя управление социальной сетью и переименовал ее в X.

10 марта Маск сообщил о масштабной кибератаке на платформу X. Она была организована с использованием большого количества ресурсов, подчеркнул он. Вовлечены либо большая, скоординированная группа и/или страна, предположил он.

Согласно данным сервиса Downdetector, пользователи X сталкивались с серьезными проблемами в доступе к платформе утром 10 марта, причем наибольшее количество сообщений о сбоях приходилось на работу мобильного приложения (58%), за ним следовали проблемы с веб-версией (31%) и трудностями подключения к серверу (11%). Маск заявил о проведении расследования для установления источника атаки.