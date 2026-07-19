В Китае впервые спасли кота с помощью дрона во время наводнения - ВИДЕО

В китайской провинции Цзилинь с помощью беспилотника спасли кота, который несколько дней провел на дереве посреди разлившейся из-за наводнения реки. Об этом сообщает China News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Животное заметили на дереве у моста в городе Цзилинь после того, как из-за ливней в реке Сунгари поднялся уровень воды. На помощь коту пришли волонтеры, полицейские и операторы дронов.

К беспилотнику подвесили корзину с кормом. Две первые попытки оказались неудачными, однако с третьего раза кот запрыгнул в корзину, после чего его благополучно доставили на берег. На месте за операцией наблюдали десятки местных жителей.

По данным китайских СМИ, животное провело на дереве около двух суток и было сильно истощено. После спасения кота доставили в ветеринарную клинику для осмотра. Один из участников операции заявил, что готов оставить питомца у себя, если не найдется его хозяин.