https://news.day.az/world/1848953.html В Китае впервые спасли кота с помощью дрона во время наводнения - ВИДЕО В китайской провинции Цзилинь с помощью беспилотника спасли кота, который несколько дней провел на дереве посреди разлившейся из-за наводнения реки. Об этом сообщает China News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Животное заметили на дереве у моста в городе Цзилинь после того, как из-за ливней в реке Сунгари поднялся уровень воды.

В Китае впервые спасли кота с помощью дрона во время наводнения - ВИДЕО

В мире, 19 июля 2026 14:00 (UTC +04:00) 434
В Китае впервые спасли кота с помощью дрона во время наводнения

В китайской провинции Цзилинь с помощью беспилотника спасли кота, который несколько дней провел на дереве посреди разлившейся из-за наводнения реки. Об этом сообщает China News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Животное заметили на дереве у моста в городе Цзилинь после того, как из-за ливней в реке Сунгари поднялся уровень воды. На помощь коту пришли волонтеры, полицейские и операторы дронов.

К беспилотнику подвесили корзину с кормом. Две первые попытки оказались неудачными, однако с третьего раза кот запрыгнул в корзину, после чего его благополучно доставили на берег. На месте за операцией наблюдали десятки местных жителей.

По данным китайских СМИ, животное провело на дереве около двух суток и было сильно истощено. После спасения кота доставили в ветеринарную клинику для осмотра. Один из участников операции заявил, что готов оставить питомца у себя, если не найдется его хозяин.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#КИТАЙ #БЕСПИЛОТНИК
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 15:29 (UTC+04), В мире 0
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 223
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 15:12 (UTC+04), Спорт 242
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 259
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 14:59 (UTC+04), Общество 304
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 14:44 (UTC+04), Культура 305
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 329
В Китае нашли необычное существо без глаз 14:29 (UTC+04), Это интересно 342
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 335
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 14:15 (UTC+04), В мире 371
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 374
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 14:00 (UTC+04), Политика 4 504
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 383
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 13:39 (UTC+04), Общество 409
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 13:30 (UTC+04), Общество 6 097
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 398
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 13:18 (UTC+04), Общество 454
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 13:12 (UTC+04), Общество 447
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 13:00 (UTC+04), Политика 5 463
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 12:58 (UTC+04), Общество 507
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 451
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 12:48 (UTC+04), В мире 462
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 12:35 (UTC+04), В мире 478
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 421
Роналду установил рекорд по доходам среди действующих спортсменов 12:22 (UTC+04), Спорт 445
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 12:10 (UTC+04), Политика 527
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), Общество 454
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 589
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 11:45 (UTC+04), В мире 6 193
В Баку произошла массовая драка 11:37 (UTC+04), Общество 575
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 11:30 (UTC+04), В мире 674
Дорожная полиция обратилась к водителям 11:16 (UTC+04), Общество 471
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 11:05 (UTC+04), Спорт 688
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 486
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 10:52 (UTC+04), Экономика 528
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 10:40 (UTC+04), Политика 514
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 493
Азербайджанская нефть выросла в цене 10:32 (UTC+04), Экономика 797
Предупреждение для водителей - 24 октября... 10:26 (UTC+04), Общество 537
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 488
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 485
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 10:09 (UTC+04), Общество 486
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 10:00 (UTC+04), Политика 7 102
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 09:43 (UTC+04), В мире 559
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 09:36 (UTC+04), Спорт 7 290
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 09:33 (UTC+04), Это интересно 543
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 09:25 (UTC+04), В мире 6 902
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 09:21 (UTC+04), Общество 865
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 504
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 09:14 (UTC+04), В мире 583
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 574
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 09:00 (UTC+04), Спорт 906
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 08:38 (UTC+04), Общество 741
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 08:21 (UTC+04), В мире 1 027
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 5 619
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 06:26 (UTC+04), Спорт 1 285
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Это интересно 588
В США планируют клонировать собак - Причина 03:31 (UTC+04), В мире 747
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 02:18 (UTC+04), Это интересно 694
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 817
В ООН рассказали о жертвах мин в Азербайджане 01:10 (UTC+04), Политика 973
В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО 00:39 (UTC+04), В мире 800
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре 00:18 (UTC+04), Спорт 2 091
Хроника Победы (24.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью французской газете "Фигаро" - ФОТО - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 739
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 885
Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня 23 октября 23:43 (UTC+04), В мире 877
Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам 23 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 686
Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО 23 октября 23:05 (UTC+04), В мире 2 256
В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие! 23 октября 22:53 (UTC+04), Культура 675
Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 23 октября 22:40 (UTC+04), Политика 6 189
США предупредили о возможных протестах в Италии 23 октября 22:30 (UTC+04), В мире 808
Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы 23 октября 22:20 (UTC+04), Политика 4 595
США оштрафовали Air France и KLM 23 октября 22:06 (UTC+04), В мире 2 394
Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара 23 октября 21:55 (UTC+04), В мире 792
Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде 23 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 817
За это можно получить штраф в 100 манатов 23 октября 21:41 (UTC+04), Общество 1 775
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 23 октября 21:30 (UTC+04), Политика 5 762
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 23 октября 21:18 (UTC+04), Общество 2 356
В США указали на уязвимость экономики Китая 23 октября 21:16 (UTC+04), В мире 831
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта 23 октября 21:09 (UTC+04), Экономика 824
Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО 23 октября 21:05 (UTC+04), Политика 5 582
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО 23 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 634
В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность 23 октября 20:43 (UTC+04), В мире 866
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub - FOTO 23 октября 20:43 (UTC+04), Azərbaycanca 835
Срок ареста Роберта Кочаряна продлили 23 октября 20:34 (UTC+04), В мире 2 779
Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО 23 октября 20:30 (UTC+04), Культура 2 447
В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО 23 октября 20:22 (UTC+04), Общество 5 851
Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе 23 октября 20:15 (UTC+04), Это интересно 2 503
Qazaxda TIR yanıb 23 октября 20:10 (UTC+04), Azərbaycanca 878
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО 23 октября 20:08 (UTC+04), Общество 1 003
Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 23 октября 20:00 (UTC+04), Спорт 752
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 23 октября 19:45 (UTC+04), В мире 6 481
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 23 октября 19:31 (UTC+04), Политика 942
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 23 октября 19:18 (UTC+04), В мире 873
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 23 октября 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 725
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 18:57 (UTC+04), Политика 5 982
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 23 октября 18:53 (UTC+04), В мире 2 958
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 23 октября 18:49 (UTC+04), Спорт 2 629
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 23 октября 18:45 (UTC+04), В мире 833
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 18:36 (UTC+04), Политика 6 205
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 23 октября 18:29 (UTC+04), Политика 849
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 23 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 794
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 23 октября 18:20 (UTC+04), Политика 813
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 23 октября 18:13 (UTC+04), В мире 3 007
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 23 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 884
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 23 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 612
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 23 октября 17:49 (UTC+04), Экономика 2 867
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 23 октября 17:37 (UTC+04), В мире 852
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 23 октября 17:30 (UTC+04), Политика 7 195
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 23 октября 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 809
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 23 октября 17:17 (UTC+04), Культура 2 883
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 23 октября 17:06 (UTC+04), Политика 860
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 23 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 889
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 23 октября 17:00 (UTC+04), Экономика 860
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 845
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 149
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 881
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 681
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 23 октября 16:23 (UTC+04), Политика 7 335
Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 2 972
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 835
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 607
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 841
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 027
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 23 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 929
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 591
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 298
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 23 октября 15:20 (UTC+04), Экономика 3 236
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 411
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 588
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 978
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 910
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 696
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 23 октября 14:44 (UTC+04), В мире 3 434
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 23 октября 14:40 (UTC+04), Общество 5 853
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 914
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 23 октября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 606
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 23 октября 14:17 (UTC+04), Культура 610
Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 490
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 929
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 23 октября 13:45 (UTC+04), Культура 741
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 23 октября 13:41 (UTC+04), Политика 961
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 974
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 974
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 23 октября 13:35 (UTC+04), Автоновости 642
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 3 730
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 598
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 658
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 758
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 635
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 23 октября 12:50 (UTC+04), Спорт 635
Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 23 октября 12:45 (UTC+04), Общество 2 919
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 146
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 23 октября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 670
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 23 октября 12:34 (UTC+04), Общество 1 728
В Баку появится новая станция метро 23 октября 12:25 (UTC+04), Общество 10 731
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 616
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 665
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 23 октября 12:16 (UTC+04), Политика 8 659
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 817
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 1 044
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 656
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 23 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 951
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 23 октября 11:38 (UTC+04), Спорт 644
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 23 октября 11:31 (UTC+04), Общество 592
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 23 октября 11:28 (UTC+04), В мире 3 726
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 23 октября 11:21 (UTC+04), Общество 7 965
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 23 октября 11:19 (UTC+04), Общество 3 613
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 23 октября 11:16 (UTC+04), Экономика 4 071
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 328
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 23 октября 11:10 (UTC+04), Экономика 1 088
Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям? 23 октября 11:04 (UTC+04), Общество 690
İlkin ödənişsiz ev sahibi olmaq mümkündürmü? - Yeni qaydalar fürsət YARADIR - VİDEO 23 октября 10:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 043
В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике 23 октября 10:50 (UTC+04), Общество 3 371
Сыну Кочаряна продлили арест 23 октября 10:43 (UTC+04), В мире 1 036
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 23 октября 10:40 (UTC+04), Туризм
Азербайджан первым использовал ковровые мотивы в дизайне банкнот - Эльдар Микаилзаде - ИНТЕРВЬЮ 23 октября 10:22 (UTC+04), Культура 682
Арсен Венгер в Баку 23 октября 10:14 (UTC+04), Спорт 803
Трамп требует себе третий срок 23 октября 10:05 (UTC+04), В мире 1 131
Си Цзиньпин озвучил 5 программных приоритетов Китая 23 октября 10:02 (UTC+04), В мире 4 020
В Азербайджане раскрыли бюджетные приоритеты на 2027 год 23 октября 09:55 (UTC+04), Экономика 9 603
TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева 23 октября 09:50 (UTC+04), Политика 9 103
Классическое наследие Азербайджана - Назим Аливердибеков и Мамед Гулиев - ФОТО 23 октября 09:41 (UTC+04), Культура 647
В Ашхабаде завершилась конференция и выставка OGT 2026 - ФОТО 23 октября 09:28 (UTC+04), Экономика 2 149
SpaceX начала переговоры о доступе к десяткам тысяч вышек связи 23 октября 09:21 (UTC+04), Наука и технологии 645
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября 23 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Арда Гюлер продлил контракт с "Реалом" 23 октября 09:00 (UTC+04), Спорт 699
DCO поможет Азербайджану привлечь инвестиции в цифровую экономику 23 октября 08:52 (UTC+04), Экономика 1 143
Вниманию водителей: на этих дорогах Баку пробки - СПИСОК 23 октября 08:40 (UTC+04), Общество 3 633
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО 23 октября 08:28 (UTC+04), В мире 4 367
Natiq Məmmədov – dövlətə və xalqa xidmətlə keçən 70 il 23 октября 08:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 772
Детям приходится идти 12 километров до школы - ВИДЕО 23 октября 08:13 (UTC+04), Общество 791
Армянская оппозиция все еще надеется «достать» Баку через СОР17 - о клоунаде в Ереване 23 октября 08:00 (UTC+04), Политика 6 501
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 23 октября 07:33 (UTC+04), Общество
В этом поселке снизились цены на квартиры - ВИДЕО 23 октября 06:27 (UTC+04), Общество 1 710
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 23 октября 05:10 (UTC+04), Общество
Назван способ спасти данные на смартфоне 23 октября 04:17 (UTC+04), Наука и технологии 825
Еще новости