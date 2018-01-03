Дела против скандального голливудского продюсера переданы в прокуратуру

3 января 2018 13:42

Полицейский департамент Беверли-Хиллз отправил в прокуратуру результаты двух расследований в отношении продюсера Харви Вайнштейна, подозреваемого в изнасиловании.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дела направлены в прокуратуру округа Лос-Анджелес.

Портал отмечает, что "это является огромным шагом, ни одно предыдущее уголовное расследование против Вайнштейна не зашло так далеко".

Сообщается, что теперь прокуратуре придется установить, достаточно ли доказательств собрано для того, чтобы предъявить Вайнштейну обвинения.

В начале декабря стало известно, что шесть женщин подали иск к Харви Вайнштейну.

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