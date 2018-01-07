В Стокгольме прогремел взрыв, есть погибший и пострадавший - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
18:16
Пострадавший во взрыве возле станции метро Ворбю в Стокгольме скончался в больнице, сообщает Aftonbladet.
По словам представителя местной полиции, речь идет о ручной гранате, которую поднял 60-летний мужчина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Женщина 45 лет получила ранения лица и телесные повреждения.
Силовики не рассматривают этот инцидент как теракт. Станция метро и прилегающая территория остаются закрытыми.
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15:27
В результате взрыва на станции метро в Стокгольме был ранен человек, сообщает Expressen.
По данным полиции, 60-летний мужчина поднял предмет, который взорвался у него в руках возле станции метро Ворбю в районе Худинге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он был доставлен в больницу с ранениями. С ним была 45-летняя спутница, которая тоже попала в больницу, но о ее ранениях данных нет.
На место прибыла полиция и взрывотехники. По данным Expressen, взорвавшимся предметом могла быть граната.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!