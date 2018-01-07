В Стокгольме прогремел взрыв, есть погибший и пострадавший - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

18:16

Пострадавший во взрыве возле станции метро Ворбю в Стокгольме скончался в больнице, сообщает Aftonbladet.

По словам представителя местной полиции, речь идет о ручной гранате, которую поднял 60-летний мужчина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина 45 лет получила ранения лица и телесные повреждения.

Силовики не рассматривают этот инцидент как теракт. Станция метро и прилегающая территория остаются закрытыми.

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15:27

В результате взрыва на станции метро в Стокгольме был ранен человек, сообщает Expressen.

По данным полиции, 60-летний мужчина поднял предмет, который взорвался у него в руках возле станции метро Ворбю в районе Худинге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он был доставлен в больницу с ранениями. С ним была 45-летняя спутница, которая тоже попала в больницу, но о ее ранениях данных нет.

На место прибыла полиция и взрывотехники. По данным Expressen, взорвавшимся предметом могла быть граната.