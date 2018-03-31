Профессиональный бухгалтер заменил вратаря в матче НХЛ - ВИДЕО

Ворота клуба "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипега" (6:2) выпало защищать 36-летнему профессиональному бухгалтеру Скотту Фостеру, который еще пару часов назад сидел за компьютером в своем офисе, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Место в воротах "Чикаго" в этой игре изначально должен был занять Антон Форсберг, но швед получил повреждение во время предматчевой раскатки и не смог принять участие в игре. Его заменил 23-летний дебютант НХЛ Коллин Делиа. Он парировал 25 бросков из 27, однако в начале третьего периода новичка одолели судороги, и он вынужден был попросить замену.

Вот тогда-то и настал звездный час Фостера, имевшего опыт игры только в любительской лиге. Он отстоял в рамке оставшиеся 14 минут и отразил все семь бросков по воротам, продемонстрировав 100-процентную надежность. С каждым его сэйвом стадион начинал шуметь все сильнее, а однажды болельщики даже стали скандировать: "Фостер! Фостер!"

Бухгалтер из городка Оук-Парк в штате Иллинойс подрабатывал в "Чикаго Блэкхокс" в качестве вратаря на чрезвычайный случай - когда выйдут из строя основной голкипер и его сменщик. После травмы Форсберга он находился недалеко от арены United Center, ему сказали надеть форму и готовиться к игре.

"Я ничего не слышал, только слова, что надо надеть маску. Днем я работаю бухгалтером, так что еще несколько часов назад я сидел за компьютером, а сейчас стою перед вами, сыграв 14 минут в НХЛ", - заявил журналистам герой матча.

"Шанс есть всегда. Ребята травмируются, и если тебя часто приглашают запасным, всякое может случиться. Просто не думаешь, что это произойдет. Но этого уже у меня не отнять. Я могу вернуться домой, рассказать об этом детям, они расскажут от этом своим друзьям. Это здорово", - цитирует вратаря NHL.com.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

