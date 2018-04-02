В Ирландии лошадь загнали насмерть и бросили посреди дороги

В Ирландии несколько молодых людей загнали лошадь до смерти и бросили ее труп посреди дороги. Об этом сообщило издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в городе Корк. Лошадь была запряжена в беговую качалку - двухколесный экипаж, который используется для лошадиных бегов. Как только она упала, сидящая в экипаже компания, по словам свидетелей, со смехом скрылась с места происшествия.

Труп лошади убрали городские власти, а делом погибшего животного занялось Ирландское Общество по предотвращению жестокости к животным. Инспектор Лиза О'Донован (Lisa O'Donovan) заявила, что подобное случается не в первый раз. "Такое поведение неприемлемо: ненормально, что дети доводят лошадь до смерти, а потом уходят безнаказанными", - отметила она. Особенно О'Донован поразило то, что они смеялись: "это говорит, что лошадь для них не ценнее любой другой вещи".

Житель города Бернис Коттер отметил, что очень зол и считает, что имена погубивших лошадь должны быть объявлены, а сами они - наказаны.