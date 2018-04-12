Журналист «Би-би-си» упал в бассейн в прямом эфире - ВИДЕО

Журналист "Би-би-си" Майк Бушелл (Mike Bushell) упал в воду в прямом эфире выпуска новостей. Об этом сообщает The Mirror.

Корреспондент спустился на первую ступеньку бассейна, в котором сидели призеры Игр Содружества - международных спортивных соревнований стран Содружества наций. Бушелл хотел взять интервью у медалистов и оступился, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Оплошность журналиста вызвала смех у его собеседников: обладатели золотой медали, британские пловцы Сара Васи (Sarah Vasey) и Адам Пейти (Adam Peaty) не смогли сдержать эмоции, увидев неожиданное падение корреспондента. "Я не заметил ступеньку", - сразу же оправдался Бушелл, а затем рассмеялся вместе со спортсменами и продолжил интервью.

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