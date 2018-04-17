Россиянин и американец устроили побоище в матче НХЛ - ВИДЕО
Российский защитник "Тампа Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев нарушил правила против игрока "Нью-Джерси Дэвилс" Брайана Бойла, что спровоцировало массовую драку между игроками обеих команд в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Видео инцидента опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь CJ Fogler, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Конфликт между Бойлом и Сергачевым начался после того, как россиянин провел силовой прием в отношении американского нападающего. Затем россиянину ответил уже сам Бойл, задев того клюшкой. За Сергачева вступились партнеры по команде, в результате чего началась массовая драка.
По итогам инцидента все его участники получили 10-минутные удаления. "Тампа" уступила дьяволам со счетом 2:5. Счет в серии после поражения - 2:1 в пользу "Тампы". Соперники провели уже три игры в серии до четырех побед. Следующий матч 1/8 финала Кубка Стэнли состоится 18 апреля.
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