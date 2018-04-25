Атака беспилотников на авиабазу в Сирии - ВИДЕО

Очевидцы сняли момент уничтожения беспилотника российскими системами противовоздушной обороны над авиабазой Хмеймим. Видео опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На кадрах видно, как в ночном небе показывается светящаяся красная точка, затем она затухает, а через несколько секунд появляется вспышка.

На базе РИА Новости подтвердили, что системами ПВО были cбиты неизвестные воздушные цели. Отмечается, что Хмеймим функционирует в штатном режиме, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что дроны несли гранаты, но их уничтожили до того, как они успели сбросить снаряды.

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