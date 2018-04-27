Россия впервые показала ударные беспилотники «Корсар» - ВИДЕО
На репетиции парада Победы, прошедшей на Красной площади в Москве в ночь на 27 апреля 2018 года, впервые были представлены самолетный и вертолетный ударные беспилотники "Корсар", предназначенные для разведки, доставки грузов, нанесения ударов и ведения радиоэлектронной борьбы, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Видео репетиции опубликовал телеканал "Звезда".
Самолетный "Корсар" построен из композитных материалов по аэродинамической схеме с толкающим винтом, имеет массу около 200 килограммов и может нести управляемые ракеты "Атака", а также многоцелевые реактивные гранаты. Контейнеры для боеприпасов показаны вместе с аппаратом на платформе грузовика.
Вертолетный "Корсар" построен по схеме с соосными винтами, что обеспечивает ему высокую маневренность. В отличие от самолетного типа, он может взлетать и садиться с малых и неподготовленных площадок, его можно применять как в сухопутных войсках, так и на флоте. Беспилотник имеет на вооружении как управляемые, так и неуправляемые ракеты.
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