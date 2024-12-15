1079 л.с. и 2,5 секунды до «сотни»: Aston Martin представил суперкар Valhalla

Рассекречен 1079-сильный супергибрид Aston Martin Valhalla. Это первый серийный Aston Martin, который способен ехать на одной лишь электротяге, правда запас хода в таком режиме составляет всего 14 километров, а максимальная скорость не превышает 140 километров. ДВС в составе гибридной силовой установки развивает 828 лошадиных сил, один электромотор интегрирован в восьмиступенчатый "робот", а еще два приводят в движение передние колеса, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Aston Martin Valhalla долго находился в разработке - только на тесты и испытания у компании ушло пять лет. Но вот наконец новинку представили официально и объявили, что производство начнется во втором квартале 2025 года. Всего будет построено 999 экземпляров Valhalla.

У супергибрида сразу несколько особенностей. Например, два электродвигателя установлены на передней оси и отвечают не только за полный привод и векторизацию тяги, но также выполняют роль реверса - традиционной задней передачи у Valhalla нет. Нет и механической связи между агрегатами для передних и задних колес, синхронизацию обеспечивает электронная система IVC (Integrated Vehicle Dynamic Control), она же меняет настройки рулевое управления, подвески и тормозов в зависимости от выбранного режима движения. Пресетов несколько, включая чисто электрический, Sport, Sport+ и гоночный Race, в котором деактивируются системы стабилизации.

В создании Valhalla активно участвовал двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо и канадский пилот Лэнс Стролл, а потому некоторые решения были позаимствованы у формульных болидов. Суперкар оснастили регулируемым передним сплиттером и выдвижным антикрылом, которое меняет угол атаки и работает как воздушный тормоз. В Aston Martin заявляют, что на скорости 240 километров в час активные аэродинамические элементы генерируют прижимную силу порядка 600 килограммов.

Из другого оснащения заявлены углерод-керамические диски диаметром 410 миллиметров спереди и 290 миллиметров сзади, а также тормозные суппорты Brembo.