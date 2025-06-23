Bentley показала двухэтажный пентхаус с лифтом для автомобилей - ФОТО
Bentley показала двухэтажный пентхаус с лифтом для автомобилей. Британцы представили проект первых апартаментов в жилом небоскребе Bentley в Санни-Айлс-Бич, штат Майами. Это двухэтажный пентхаус с панорамными окнами, обращенными к океану, роскошным декором с отсылками с автомобильной тематике и грузовым лифтом, в который владелец сможет заезжать прямо на своем Bentley. Цена стартует с 37,5 миллиона долларов, и это не максимум: покупателю предложат разные платные опции для индивидуализации пространства, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Пентхаус расположится на 61-м этаже 228-метровой башни Bentley Residences. По сути, это один этаж, но Bentley разделила его на два, так как высота потолков - почти семь метров.
Планы этажей, которые предлагают дизайнеры, названы в честь автомобилей марки - Bacalar, Arnage, Bentayga и Azure. В любом случае пентхаус располагает четырьмя спальнями, семью ванными комнатами, кабинетом, зоной для развлечений, террасой и двумя бассейнами - в помещении и под открытым небом. Также предусмотрена летняя кухня на случай, если хозяева захотят насладиться погодой.
Одна из самых интересных "фишек" - грузовой лифт-гараж с панорамными стеклянными дверями под названием Dezervator. Владелец может подняться на 61-й этаж, не выходя из своей машины.
В "захватывающей дух" отделке применены натуральный камень, дуб и хрусталь. Стиль, который подправят по желанию (и за деньги) клиента, сочетает в себе элегантность ар-деко с архитектурным наследием Майами. К слову, это не единственный пентхаус в небоскребе, но пока Bentley позволила взглянуть только на него.
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