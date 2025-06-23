Bentley показала двухэтажный пентхаус с лифтом для автомобилей. Британцы представили проект первых апартаментов в жилом небоскребе Bentley в Санни-Айлс-Бич, штат Майами. Это двухэтажный пентхаус с панорамными окнами, обращенными к океану, роскошным декором с отсылками с автомобильной тематике и грузовым лифтом, в который владелец сможет заезжать прямо на своем Bentley. Цена стартует с 37,5 миллиона долларов, и это не максимум: покупателю предложат разные платные опции для индивидуализации пространства, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Пентхаус расположится на 61-м этаже 228-метровой башни Bentley Residences. По сути, это один этаж, но Bentley разделила его на два, так как высота потолков - почти семь метров.

Планы этажей, которые предлагают дизайнеры, названы в честь автомобилей марки - Bacalar, Arnage, Bentayga и Azure. В любом случае пентхаус располагает четырьмя спальнями, семью ванными комнатами, кабинетом, зоной для развлечений, террасой и двумя бассейнами - в помещении и под открытым небом. Также предусмотрена летняя кухня на случай, если хозяева захотят насладиться погодой.