Назван выгодный способ приобрести автомобиль в 2025 году

Главный редактор издания "За рулем" Максим Кадаков рассказал, как в 2025 году выгоднее всего купить иномарку, не переплачивая дилерам. Это прямая покупка машины из-за границы физлицом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Люди не хотят платить бешеный утильсбор, не хотят связываться с дилерами, поэтому с помощью посредников привозят автомобили "на себя" - с уплатой льготного "утиля", если двигатель имеет объем не более трех литров. Продавать такую машину нельзя в течение года (иначе придется платить коммерческий утильсбор), но людей это устраивает - везут-то для себя", - сказал Кадаков.