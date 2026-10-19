https://news.day.az/azerinews/1867997.html Şamaxıda 7 yaşlı uşaq su ilə dolu bidona düşərək öldü Şamaxıda bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Şamaxının Çuxuryurd kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini, 7 yaşlı S.Samıyev yaşadığı Çuxuryurd kəndindəki evin həyətində su ilə dolu olan bidona düşməsi nəticəsində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Şamaxıda 7 yaşlı uşaq su ilə dolu bidona düşərək öldü

Azərbaycanca, 19 октября 2026 11:35 (UTC +04:00) 232
Şamaxıda 7 yaşlı uşaq su ilə dolu bidona düşərək öldü

Şamaxıda bədbəxt hadisə baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə Şamaxının Çuxuryurd kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini, 7 yaşlı S.Samıyev yaşadığı Çuxuryurd kəndindəki evin həyətində su ilə dolu olan bidona düşməsi nəticəsində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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