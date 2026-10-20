https://news.day.az/azerinews/1868228.html Pilləkəndən yıxılan kişi öldü Astara sakini yıxılaraq ölüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Maşxan kəndində baş verib. Rayon sakini Qurbanəli Şirvanovun yaşadığı fərdi yaşayış evində pilləkəndən yıxılaraq öldüyü bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Pilləkəndən yıxılan kişi öldü
Astara sakini yıxılaraq ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Maşxan kəndində baş verib.
Rayon sakini Qurbanəli Şirvanovun yaşadığı fərdi yaşayış evində pilləkəndən yıxılaraq öldüyü bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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