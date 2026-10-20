https://news.day.az/azerinews/1868330.html Sərhədi pozmaq istəyən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb Azərbaycandan Rusiya istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən (DSX) məlumat yayıb.
Sərhədi pozmaq istəyən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb
Azərbaycandan Rusiya istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən (DSX) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, DSX-nin Sərhəd Qoşunlarının "Xudat" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində həyata keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb.
Fakt üzrə əməliyyаt-istintaq tədbirləri dаvаm еtdirilir.
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