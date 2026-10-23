https://news.day.az/azerinews/1869000.html İstixanada işləyən şəxsi elekrik cərəyanı vurub Salyan rayonunda elektrik cərəyanı vurması nəticəsində bir nəfər ölüb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər veri rki, hadisə oktyabrın 22-də rayonun Çadırlı kəndində baş verib.
İstixanada işləyən şəxsi elekrik cərəyanı vurub
Salyan rayonunda elektrik cərəyanı vurması nəticəsində bir nəfər ölüb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər veri rki, hadisə oktyabrın 22-də rayonun Çadırlı kəndində baş verib.
Belə ki, Vaqif Hüseyn oğlu Məmmədov fərdi yaşayış evinin həyətindəki istixanada elektrik naqillərinin çəkilməsi işlərini yerinə yetirərkən cərəyanın təsirinə məruz qalaraq həyatını itirib.
Faktla bağlı Salyan rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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