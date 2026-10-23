https://news.day.az/azerinews/1869003.html Neftçalada traktor 13 yaşlı velosipedçini vuraraq öldürüb Neftçala rayonunda traktorun velosipedçini vurması nəticəsində yeniyetmə ölüb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 22-də Neftçala-Salyan avtomobil yolunun Həsənabad qəsəbəsindən keçən hissəsində baş verib.
Neftçalada traktor 13 yaşlı velosipedçini vuraraq öldürüb
Neftçala rayonunda traktorun velosipedçini vurması nəticəsində yeniyetmə ölüb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 22-də Neftçala-Salyan avtomobil yolunun Həsənabad qəsəbəsindən keçən hissəsində baş verib.
Belə ki, Fərhad Həsənovun idarə etdiyi traktor velosipedlə hərəkət edən 2013-cü il təvəllüdlü İbrahim Əsədlini vurub. Yeniyetmə hadisə nəticəsində həyatını itirib.
Faktla bağlı Neftçala Rayon Polis Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.
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