https://news.day.az/azerinews/1869086.html Qızıl və gümüşün qiyməti dəyişdi Nyu-York birjasında qızıl və gümüşün qiyməti azalıb. Day.Az xəbər verir ki, COMEX əmtəə birjasında qızıl fyuçerslərinin dəyəri 0.62% azalaraq 4.035 ABŞ dollarına bərabər olub. COMEX-də gümüşün unsiya üzrə fyuçersləri isə 0.88% ucuzlaşaraq 54.52 ABŞ dolları təşkil edib.
Qızıl və gümüşün qiyməti dəyişdi
Nyu-York birjasında qızıl və gümüşün qiyməti azalıb.
Day.Az xəbər verir ki, COMEX əmtəə birjasında qızıl fyuçerslərinin dəyəri 0.62% azalaraq 4.035 ABŞ dollarına bərabər olub.
COMEX-də gümüşün unsiya üzrə fyuçersləri isə 0.88% ucuzlaşaraq 54.52 ABŞ dolları təşkil edib.
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