Ata və oğul 20 ay fərqlə Məkkədə vəfat edib - FOTO
Türkiyənin Antalya şəhərindən ümrə ziyarətinə gedən 68 yaşlı Ali Gökmen oğlunun ölümündən təxminən, 20 ay sonra Məkkədə vəfat edib.
Bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb
Antalya şəhərinin Döşemealtı rayonunda yaşayan Ali Gökmen 2025-ci il fevralın 18-də oğlu Turan Gökmenlə birlikdə ümrə ziyarətinə gedib. Ziyarət zamanı halı pisləşən Turan Gökmen vəfat edib və atasının iştirakı ilə Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə şəhərində dəfn olunub.
Oğlunun dəfnindən sonra Türkiyəyə qayıdan Ali Gökmen bu il yenidən ümrə ziyarətinə yollanıb. O, dünən oğlunun Məkkədəki məzarını ziyarət edərkən halı pisləşərək vəfat edib.
Məlumata görə, Ali Gökmenin cənazəsi bu gün Məkkədə dəfn olunacaq.
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